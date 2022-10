Re Carlo III e la decisione drastica su Harry e Meghan: perderanno ogni legame con la famiglia reale

Dal momento in cui è stato proclamato Re, Carlo III sta facendo ordine nella dinastia reale, ed è per questo che si vocifera di una decisione piuttosto drastica che Re Carlo III starebbe prendendo per snellire la dinastia: secondo un biografo reale, il Re sarebbe pronto a privare i nipoti Archie e Lillibet dei titoli reali.

Cosa sta succedendo

Dal momento in cui Meghan e Harry hanno deciso di rinunciare ai doveri reali hanno potuto mantenere i titoli di Duca e Duchessa del Sussex, ma non hanno potuto più utilizzare quelli di "Altezza Reale" in modo ufficiale.

Oggi persino il ducato per Harry e Meghan sarebbe a rischio e molto dipenderà dal libro autobiografico di Harry prossimo all'uscita: "Spare", infatti, è attesissimo e c'è chi teme nuovi scandali con cui la famiglia reale dovrà fare i conti. Questo potrebbe costare molto caro a Harry e Meghan, e Re Carlo III potrebbe decidere drasticamente, spogliando per intero la loro famiglia di ogni titolo.

