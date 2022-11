Re Carlo festeggerà due compleanni all'anno, ecco perché

I riflettori sono puntati su Re Carlo III e sulla sua idea di monarchia: in tanti infatti si interrogano su quali modifiche apporterà ai protocolli reali e quali invece deciderà di conservare. Secondo gli esperti, Carlo avrebbe deciso di mantenere la pratica ufficiale del doppio compleanno: ne avrà uno ufficiale a giugno di ogni anno, oltre a quello di novembre che rappresenta di fatto il giorno della sua nascita (14 novembre 1948).

La vecchia usanza è stata istituita per dare la possibilità al monarca di festeggiare il compleanno anche con il popolo, attraverso una parata: la ben nota Trooping the Colour, che si tiene solitamente il secondo sabato di giugno. Anche Carlo III quindi festeggerà la doppia ricorrenza, calcando in tutto e per tutto le orme di sua madre. Tutto potrebbe cambiare con il futuro regno di William, dato che è nato il 21 giugno e il suo compleanno potrebbe combaciare con i festeggiamenti.

