Re Carlo, il primo discorso di Natale dopo la morte di Elisabetta. Il pranzo con la famiglia, senza Harry e Meghan

Il primo discorso reale non si scorda mai. Domani alle ore 15 di Londra, Re Carlo III pronuncerà in diretta tv il suo primo discorso di Natale, ed il primo di un altro monarca dopo l'inaugurazione della sovrana, la regina Elisabetta II nel lontano 1957. La giovane Regina il 25 dicembre di 65 anni fa, definì la tv «una pietra miliare tecnologica che ha permesso a molti di voi di vedermi nelle vostre case il giorno di Natale». Da quel Natale, il messaggio è ormai un appuntamento tradizionale per tutti i britannici.

Buckingham Palace ha svelato su Twitter il luogo che ha ospitato la registrazione del messaggio di quest'anno. Il Re, in abito blu acceso, si trova nella cappella di Saint George a Windsor dove sono inumati la madre e il padre, il principe Filippo.

🎄 Tomorrow The King’s first Christmas Broadcast as Monarch will be available to watch from 3pm GMT on our YouTube channel:



📺 https://t.co/51iHM20Qlq pic.twitter.com/GRn2OmQzNS