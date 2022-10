Abusi e violenze sessuali nella scuola frequentata da Re Carlo III: 500 mila sterline di risarcimento a due studenti

di Redazione web

La scuola media di Gordonstoun, frequentata anche da Re Carlo III, dovrà pagare oltre 570 mila euro (500 mila sterline) a due ex alunni che negli anni Novanta, avrebbero subito stupri, bullismo ed abusi sessuali. L'istituto, in realtà non ha ammesso la completa responsabilità, ma ha raggiunto accordi extragiudiziali con una studentessa, vittima di violenza a 13 anni da parte di un insegnante durante una gita scolastica, ed un secondo allievo che ha denunciato aggressioni sessuali da parte di un altro insegnante nel dormitorio di Aberlour House alla Gordonstoun, scrive The Guardian.

Giustizia lenta

Lo scandalo della scuola fu raccontato nel 2015 sull'Observer Magazine, da Kate (nome di fantasia) e John Findlay, dando il via ad una lunga inchiesta; la scuola ha ammesso solo parzialmente le sue responsabilità e solo nel caso del ragazzo, anche perché nel 1999 la scuola media era separata legalmente da quella superiore, quindi non responsabile in quel periodo. A causa delle violenze, Kate ha avuto problemi psichici e solo nel 2012 ha avuto il coraggio di denunciare l'insegnante alla polizia, perché sua figlia aveva raggiunto la sua stessa età, quando venne abusata.

La scuola voleva tacere

Findlay, invece nel 1990, a dodici anni, dolorante per un infortunio di rugby e incapace di dormire, fu raggiunto dall'insegnante, Derek Jones, che gli ha dato delle pillole, forse antidolorifici, prima di aggredirlo sessualmente e fotografarlo. Il ragazzo lo disse ai suoi genitori poco dopo, ma la scuola persuase la famiglia a non sporgere denuncia, garantendo l'allontanamento di Jones dalla scuola. L'uomo, continuò ad insegnare in altre scuole, per poi insegnare in Kenya, dove è morto in un incidente d'auto.

