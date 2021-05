Razzo cinese, la Cina attacca l'Occidente: «Invidiosi del nostro progresso, hanno creato paura infondata»

«La loro montatura e campagna di fango è stata inutile». Così un editoriale del Global Times, tabloid in lingua inglese del Quotidiano del Popolo cinese, si accusano gli Stati Uniti, e in generale l'Occidente, di aver montato una paura, infondata, per i rischi del razzo cinese in caduta libera sulla Terra.

Timori fomentati dagli scienziati della Nasa «contro la loro coscienza» e in modo «non intellettuale», si legge ancora sull'editoriale pubblicato dopo che i detriti del razzo, disintegratosi all'impatto con l'atmosfera, sono caduti nell'Oceano Indiano, nei pressi delle Maldive.

«Queste persone sono invidiose del rapido progresso della Cina nella tecnologia spaziale - prosegue il giornale - alcuni di loro stanno cercando di usare il rumore da loro provocato per ostacolare e interferire con l'intenso programma di futuri lanci cinesi per la costruzione della propria stazione spaziale».

