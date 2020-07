Razzismo negli Usa, i supporter di Trump vandalizzano la scritta 'Black Lives Matter'

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Luglio 2020, 23:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel corso delle proteste seguite all'uccisione di, i manifestanti riuniti sotto lo slogan '' hanno iniziato a decorare le strade con quello stesso motto, dipinto in giallo sull'asfalto.aveva già condannato quei 'murales orizzontali' ed ora molti sostenitori del presidente degli Stati Uniti hanno iniziato a vandalizzare le stesse scritte.È accaduto, ad esempio, anche a, nei pressi di San Francisco, in Come riporta la CBS , alcuni sostenitori di Donald Trump si erano riuniti e muniti di pennelli e vernice nera per cancellare la scritta 'Black Lives Matter' dalle strade, che era stata realizzata pochi giorni prima da alcuni attivisti che avevano ottenuto l'autorizzazione dal sindaco della città.«Questo non può succedere nella mia città», urla una donna che sta cancellando la scritta di fronte alla protesta di alcuni passanti. L'uomo che era con lei inizia a discutere con chi aveva provato a protestare: «Tutte le vite contano, questa è la mia opinione e voi dovete rispettarla». Durante quegli attimi, qualcuno aveva anche chiamato la polizia, ma all'arrivo degli agenti chi si era organizzato per cancellare la scritta si era già dileguato.