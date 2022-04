Raro esemplare di aquila dalla coda bianca avvelenato: dose mortale di pesticidi letali anche per l'uomo

Un esemplare molto raro di aquila dalla coda bianca è stata uccisa nel West Sussex dopo aver ingerito un pesticida vietato per uso esterno in Inghilterra. La notizia della morte del maestoso volatile circolava già da tempo tra gli ambientalisti, ma non era ancora stata confermata dalla polizia.

Adesso, un rapporto di laboratorio che descrive in dettaglio la causa della morte dell'animale, ha confermato il motivo della morte. Il pesticida vietato, incriminato, è il bendiocarb e l'aquila non è l'unica vittima del potente pesticida. L'aquila è morta nell'ottobre 2021, ma è stato verificato che oltre al re dei volatili è morta anche una poiana e un cane, ritrovati morti poco distanti dall'uccello.



Nonostante i drammatici risultati, non ci sono stati avvertimenti emessi dalla polizia del Sussex o da altre autorità locali sull'uso di veleni che potrebbero anche essere fatali per l'uomo se inalati o ingeriti. La morte dell'aquila di mare arriva in mezzo alla crescente preoccupazione per il modo in cui il crimine contro la fauna selvatica viene sorvegliato sulla costa meridionale del Regno Unito, dopo che la polizia del Dorset ha chiuso un'indagine sulla morte di un'altra aquila di mare nel gennaio di quest'anno, una decisione che è stata seguita da vicino da i sospetti avvelenamenti di un nibbio reale e di una poiana, trovati da un passante.

Le aquile di mare dalla coda bianca sono state reintrodotte nell'isola di Wight come parte di un importante programma di ricostruzione della fauna. Sono i più grandi rapaci del Regno Unito, con un'apertura alare fino a 2,4 metri. La specie si è anche rivelata un'attrazione importante, che ha stimolato l'interesse per il mondo naturale e ail turismo di alcune aree.

Uno studio dell'RSPB ha rilevato che la reintroduzione delle aquile dalla coda bianca nell'isola scozzese di Mull ha portato alla creazione di 160 nuovi posti di lavoro e portato fino a 8 milioni di sterline all'anno per l'economia dell'isola.



All'inizio di questo mese, in risposta alla recente ondata di avvelenamenti nel Dorset, il presentatore televisivo e attivista per la fauna selvatica Chris Packham ha dichiarato al The Independent che, «sebbene ci sia stata molta attenzione sull'impatto dannoso sull'ambiente delle tenute di caccia ai galli cedroni, forse 'noi' abbiamo distolto gli occhi da quello che accade in pianura».

Aggiungendo: «L'incidente all'aquila dalla coda bianca ha attirato l'attenzione su quest'area. Le persone hanno iniziato a guardare in modo più critico a ciò che sta accadendo e quasi immediatamente abbiamo assistito a significative ondate di avvelenamento».

