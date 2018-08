Rapiscono il cagnolino alla bimba di 5 anni in fin di vita, l'appello della polizia

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rubano unalla bimba dima per Zakaia, Annabella May, un American Bully di undici settimane, era un amico molto speciale. La piccola è affetta da una gal cervello che tra poco più di 6 mesi potrebbe portarla via.Il cane e la bambina si sono molto legati e grazie alla sua amica a 4 zampe la piccola è riuscita ad affrontare meglio la sua malattia. Per questo quando i genitori sono tornati a casa e non hanno trovato Annabella si sono rivolti subito alle autorità spiegando nel dettaglio la storia. Il dipartimento di Burlington ha immediatamente lanciato un appello su Facebook, pubblicando la foto del cane e chiedendo a chiunque lo trovi di farsi vivo affinché Annabella possa presto tornare dalla sua padroncina.Quella sera la famiglia era uscita a cena fuori per il compleanno della mamma e quando sono tornati il cagnolino non c'era più. Qualcuno si è introdotto nella casa e ha rubato il cane, solo lui, perché tutto il resto era perfettamente al proprio posto. Ora la speranza è che possano ritrovarlo al più presto, per la loro bambina, affinché gli ultimi mesi della sua giovane vita possa viverli felice con il suo amico.