il figlio di appenadella suae lo uccide dandogli. La mamma del piccolo Levi Cole Ellerbe ha subito denunciato la sparizione del piccolo. La donna che vive a Natchitoches, nello Stato USA della Louisiana, è stata aggredita da due persone che le hanno spruzzato una sostanza chimica in faccia, le hanno rapito il bambino e sono fuggite.Immediatamente sono scattate le ricerche da parte della polizia e il piccolo è stato ritrovato poche ore dopo sui binari della ferrovia dove è sembrato subito evidente che gli avessero dato fuoco. Come riporta anche il Daily Mail, le sue condizioni erano gravissime: aveva ustioni in tutto il corpo e problemi di respirazione. La corsa in ospedale e i tentativi disperati dei meidici di salvarlo però non sono stati sufficienti ed è deceduto poco dopo il ricovero.Felicia Marie-Nicole Smith, 25 anni, vicina di casa della famiglia, è stata individuata come colpevole. La donna, ora in attesa di processo, non ha spiegato i motivi che possano averla spinta a compiere un gesto tanto brutale.