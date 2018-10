Domenica 28 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Convince ia ripassare dopo qualche minuto per trovare più. Non sono stati molto furbi i malviventi che si sono recati in un negozio belga specializzato in sigarette elettroniche a Montignies-Sur-Sambre, non lontano da Charleroi che si sono lasciati convincere dal commerciante a ritardare la rapina.L'uomo dopo aver visto entrare un gruppo di giovani che volevano rapinaro ha mantenuto la calma, ha fatto presente che una rapina a mano armata alle 3 del pomeriggio era troppo pericolosa e avrebbero rischiato di essere presi. Ha così invitato tutta la banda ad uscire e a tornare più tardi, quando i controlli sarebbero diminuiti e la possibilità di portare a termine il colpo senza conseguenze sarebbe stata maggiore.I ladri hanno eseguito alla regola gli ordini, peccato che al loro ritorno hanno trovato ad aspettarli dei poliziotti che non hanno esitato a mettergli le manette. Il commerciante ha raccontato che i poliziotti erano sicuri non sarebbe tornato nessuno ma la banda ha lasciato tutti senza parole. Poco soddisfatti dell'esiguo bottino preso qualche ora prima sono passati a controllare il nuovo incasso, ma hanno trovato tutt'altra accoglienza.