Rapina in casa, 88enne pestata e sfigurata a vita: condannati tre uomini

Anziana aggredita e rapinata, preso un 43enne: «Le ha rotto l'osso del collo»​

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Avevano osservato quell'anziana diper giorni e non avevano più dubbi:sarebbe stato un gioco da ragazzi. La resistenza della donna, però, ha scatenato la rabbia di uno dei tre rapinatori, che l'ha aggredita lasciandolae conche la segnerannoL'episodio è avvenuto un anno fa a, in: il 50enne, insieme a due complici, aveva osservato con attenzione, un'anziana che viveva da sola. Una vittima 'facile' per i tre malviventi, che si erano decisi a colpire: i due complici, il 42ennee il 51enne, erano rimasti a fare da 'palo' all'esterno del giardino, mentre Earp aveva colto di sorpresa la donna al momento di rincasare. Costringendola a farlo entrare, il 50enne aveva intimato all'anziana di consegnargli tutti gli oggetti di valore e, dopo un'iniziale resistenza da parte della donna, l'aveva aggredita e picchiata con una violenza impressionante, prima di, con gravi ferite, in una stanza e depredare la casa indisturbato.Dall'abitazione dell'anziana, che era stata liberata qualche ora dopo dalla polizia, allertata da alcuni parenti che non riuscivano a contattarla, erano spariti diversi oggetti di valore, da gioielli a orologi d'oro, passando per la fede nuziale del defunto marito di Blanche. Gran parte della, già venduta dai complici di Earp, non è stata più recuperata. L'anziana, invece, era stata ritrovata con un braccio rotto, diversi segni di escoriazione e col volto tumefatto: per via dell', quelle ferite le lasceranno. La polizia, comunque, era riuscita a individuare i colpevoli, che la scorsa settimana sono statiper la rapina: lo riporta Wales Online La ricostruzione degli inquirenti ha permesso di stabilire il ruolo di ciascuno dei componenti della banda: Gorgan e Barrett, infatti, non hanno partecipato all'aggressione e sono rimasti a osservare passivamente l'efferata violenza commessa dal loro complice. Secondo le indagini, l'anziana sarebbe stata colpita al volto con un oggetto contundente mai rinvenuto, mentre la difesa di Earp sostiene che l'88enne sarebbe stata semplicemente spinta a terra e avrebbe battuto la testa contro uno spigolo. Il 50enne è stato condannato a 14 anni e quattro mesi, mentre i suoi complici a tre anni ciascuno.