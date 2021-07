Tenta di rapire un bimbo di 5 anni trascinandolo in auto FOTO

Arrestato l'uomo che ha tentato di rapire un bambino di cinque anni trascinandolo in auto. La vicenda, avvenuta a New York, si è svolta sotto gli occhi della madre del bambino che è riuscita a portare in salvo in piccolo, tirandolo fuori dal finestrino dell'auto.

A riportare la notizia è la BBC che pubblica il video dell'accaduto di giovedì scorso, filmato dalle telecamere di sorveglianza, in cui si vede il gesto repentino della donna.

«Quando ho visto il mio bambino che veniva trascinato da quell'uomo,- dichiara la donna - ho pensato: oh mio Dio! E sono subito corsa verso l'auto per salvarlo! E' stato terribile. Ho abbassato il finestrino e l'ho tirato via velocemente». E continua: «Poi sono subito accorse altre persone e hanno chiamato la polizia».

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Luglio 2021, 19:31

