Lite sull'eredità: costruisce la facciata di una casa per impedire al fratello di vedere il mare

A quel punto per dispetto uno dei due costruì una casa sull’altro lotto per impedire completamente la vista del mare e facesse così crollare il prezzo della proprietà del fratello. L’edificio oggi è ancora in piedi ed è chiamato al-Ba`sa, che significa proprio “il Rancore” in italiano.

Lo chiamanoed è forse l'edificio più pazzo al mondo. Succede ain. La casa più stretta al mondo è stata edificata solo per dispetto. Negli anni ‘50, a Beirut, due fratelli ereditarono due lotti di terreno vicini. Uno di questi, tuttavia, era conteso dall’amministrazione per via dell’infrastruttura stradale. I due fratelli litigarono aspramente e non furono in grado di mettersi d’accordo sulla spartizione di questa eredità.