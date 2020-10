Ralph Lauren vende tute imbrattate di vernice a un prezzo choc

Ralph Lauren sta vendendo un paio di tute imbrattate di vernice per £ 620, suscitando ilarità sui social media. La tuta intera in denim scuro è realizzata in raso di cotone giapponese ed è completa di tasche, una zip sul davanti e schizzi di vernice allover. L'indumento ha suscitato divertimento sui social media, con gli utenti che hanno deriso l'etichetta americana di abbigliamento di lusso per averlo venduto a un prezzo così elevato.

"Se hai voglia di una risata, sappi che Ralph Lauren sta vendendo una tuta con schizzi di vernice per £ 620", ha scritto una persona su twitter. "Visto che Ralph Lauren sta vendendo una tuta da lavoro imbrattata di vernice per £ 620, potrebbe iniziare a vendere i miei pantaloni da lavoro, chiunque sia interessato a me", ha scherzato un altro.

Un altro utente di Twitter ha scherzato dicendo che i lavoratori edili della vita reale dovrebbero iniziare a vendere i loro abiti.

