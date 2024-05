Raisi è morto nell'incidente in elicottero: fuochi d'artificio in alcune regioni dell'Iran

In seguito all'incidente in elicottero, i media di Teheran confermano che il presidente iraniano Ebrahim Raisi, 63 anni, è morto, così come agli altri passeggeri. Si stava recando dalle zone di confine nordorientali alla città di Tabriz, nella provincia dell'Azerbaigian orientale, dove doveva inaugurare una raffineria.

Le reazioni

La notizia dell'incidente aereo che ha coinvolto il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha scatenato festeggiamenti con fuochi d'artificio in varie regioni del Paese. Video delle celebrazioni stanno diventando virali sui social network.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 09:21

