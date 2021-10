Rai, «Ombre pakistane» a Tg2 Dossier: il reportage di Leonardo Zellino

Dall'intervento determinante dei servizi segreti di Islamabad per la formazione del governo provvisorio del nuovo Emirato Islamico, all'emergenza umanitaria, all'accoglienza dei profughi: qual è il ruolo del Pakistan nella crisi afghana? Le risposte nel reportage dell'inviato del Tg2 Leonardo Zellino, nel paese in cui sono nati i talebani e dove si nascondeva il super terrorista Osama Bin Laden. E poi il ruolo fondamentale nell'area della Cina, più che mai interessata alla stabilizzazione dell'Afghanistan.

«Non solo per la lotta al terrorismo, che è sempre in cima ai pensieri dei cinesi - spiega a Tg2 Dossier, in onda sabato 23 ottobre alle 23.30 su Rai2, Stefano Pontecorvo, Senior Civilian Representative della Nato per l'Afghanistan - ma anche per lo sfruttamento dei minerali di cui l'Afghanistan è ricco e per la possibilità di far passare infrastrutture del più ampio Belt and Road Initiative, la nuova via della seta'».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Ottobre 2021, 19:49

