Sterling, il grande gesto della stella del City per un ragazzo ucciso a 13 anni dalla leucemia

Il suo sogno era quello di diventare un calciatore professionista e non sembrava una meta impossibile, dopo essere entrato nelle giovanili del Crystal Palace. La sua, però, è stataad appenada una grave forma di: il caso diaveva commosso tutta la Gran Bretagna, ma soprattutto. La stella di origini giamaicane del, infatti, aveva deciso di incontrare quel ragazzino e di lanciare un appello per trovare un donatore di cellule compatibili.Purtroppo, pernon c'è stato nulla da fare: il 13enne, giovane promessa del calcio, è morto infatti lo scorso mese., che con lui aveva intrecciato una forte amicizia, ha deciso quindi di compiere un gesto da vero campione: non solo ha voluto ricordare il ragazzino con una maglia speciale durante l'esultanza per un gol in nazionale, ma ora la stella del calcio inglese ha deciso di aiutare la famiglia.Come annunciato dalla famiglia a vari media britannici, tra cui la BBC si è offerto ditutte ledel 13enne. Il papà diha spiegato: «Tra mio figlio esi era creata una vera amicizia: lui, quando poteva, lo andava sempre a trovare in ospedale e si erano anche scambiati il numero di cellulare. Ricordo che mio figlio mandava sempre messaggi di incoraggiamento a Sterling in vista delle varie partite, e lui faceva altrettanto». I funerali del 13enne si terranno venerdì prossimo esarà presente per dare a Damary l'ultimo saluto.Non è la prima volta che, figlio di immigrati giamaicani, si rende protagonista di grandi gesti nei confronti dei tifosi più giovani: poche settimane fa, l'attaccante aveva pagato il biglietto di una partita dela 550 ragazzi, tutti studenti della scuola che aveva frequentato da bambino.