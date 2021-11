Megaspider, l'incubo del mega ragno che può perforare un'unghia umana

Misura tre pollici da un piede all'altro e ha zanne velenose lunghe quasi un pollice e ha mascelle talmente forti da perforare un'unghia umana: è il megaspider , a forma di imbuto, arrivato di recente all' Australian Reptile a Somersby Park, nel Nuovo Galles del Sud.

Come riporta la BBC, lo zoo che ospita il ragno ha affermato che si tratta della più grande di questa particolare specie. Donato da una persona anonima, i gestori del parco sperano che i donatore si faccia avanti per poterli aiutarli a scoprire, in futuro, altre specie di ragni ancor più grandi.

Michael Tate, l'addetto all'istruzione dello zoo, ha dichiarato alla CNN: «È insolitamente grande e se riusciamo a convincere il pubblico a consegnare più ragni come lei, il risultato sarà solo il salvataggio di più vite, data l'enorme quantità di veleno che possono produrre. Siamo davvero ansiosi di scoprire da dove viene nella speranza di trovare altri ragni come lei».

Il ragno è stato inserito nel programma "antidoto" del zoo: il veleno della creatura a otto zampe viene prelevato per poi essere inviato a un'azienda di Melbourne che lo trasformerà in antidoto. Un programma capace di salvare 300 vite all'anno.

