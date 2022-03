Il ragazzo che tracciava Elon Musk cambia obiettivo: ora segue i jet degli oligarchi russi

Il ragazzo che tracciava il jet di Elon Musk ha cambiato obiettivo e si è messo a seguire gli spostamenti e i voli degli oligarchi russi. Lo fa attraverso un account Twitter che il fondatore di Tesla voleva chiudere offrendo cinquemila dollari, ma Jack Sweeney, il 19enne 'stalker', non ha accettato e ora è diventato un incubo per i famosi miliardari russi.

Come sottolinea l'Independent, Sweeney ha creato un sistema di tracciamento automatico in grado di rilevare e pubblicare atterraggi e partenze. Il ragazzo frequenta il primo anno dell’University of Central Florida e sogna di avere una Tesla. I soldi che Musk ha offerto per chiudere l'account non gli sarebbero sembrati abbastanza. Ora, tuttavia, l’obiettivo sono diventati gli oligarchi russi e i loro mezzi privati.

Alexander Abramov's Jet D-APGS Took off from London, England, GB. pic.twitter.com/SsiYfkINLr — Russian Oligarch Jets (@RUOligarchJets) March 1, 2022

Il primo tweet è stato pubblicato il 27 febbraio su @RUOligarchJets, appena dopo l’entrata in vigore delle sanzioni contro i miliardari vicino al Cremlino. Sweeney vuole capire se le sanzioni dell'Europa avranno effetto sul loro patrimonio. Nove gli oligarchi nel mirino: da Vladimir Potanin, ex vice primo ministro a Roman Abramovich, altro miliardario russo ex proprietario del Chelsea.

