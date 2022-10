Ragazzo scartato al colloquio di lavoro, il motivo è hard: «Troppo dotato». Il racconto incredibile

Scartato al colloquio di lavoro e cacciato perché... ha il pene troppo grande. È la surreale vicenda capitata ad un giovane che, alla ricerca di un impiego, si è visto sbattere la porta in faccia con una scusa ufficiale poco convincente: «Non si è presentato con l'abbigliamento adeguato».

Pene troppo grande, cacciato dal colloquio

Un pretesto usato per non cadere in un eccessivo imbarazzo? Sembrerebbe proprio di sì. Il diretto interessato, un ragazzo di nome Joe, ne è convinto. Il giovane, come riporta Metro.co.uk, è tra i protagonisti di uno show tv britannico, Massive C***s, che va in onda su Channel 4 e racconta la vita e le vicende di chi ha peni molto più grandi della media. Quello di Joe, in particolare, arriva a superare i 24 centimetri, e il ragazzo rivela: «È letteralmente più grande e più spesso del mio stesso avambraccio. Per evitare che finisca dappertutto, ho dovuto acquistare delle mutande speciali, fatte su misura».

Riguardo al colloquio di lavoro andato male, Joe ha raccontato: «Avevo indossato un abito, poi mi hanno detto: "Ci sembravi un buon candidato, ma non avrai il posto, perché il tuo comportamento è stato decisamente inappropriato". Quando ho chiesto spiegazioni, mi hanno detto che aveva a che fare con il mio abbigliamento. Ma è chiaro che avessero intravisto il mio pene attraverso il vestito. E sicuramente hanno pensato che avessi un'erezione».

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Ottobre 2022, 18:11

