Ragazzo di 19 anni morto in una sparatoria, il secondo caso in meno di 24 ore a Londra

Ancora un omicidio choc nelle strade di. Unè statoquesta notte nela capitale del Regno Unito ed è il secondo caso di un giovane ucciso in meno di 24 ore. L'adolescente è rimasto vittima di una sparatoria a Walthamstow: il 19enne è stato portato dagli amici in ospedale ma per lui non c'è stato nulla da fare.Secondo quanto riporta l' Independent , questo sarebbe il secondo caso in poche ore di un giovane morto in strada. Il fenomeno in generale preoccupa le famiglie e le autorità di Londra, visto che dall'inizio dell'anno si tratta della centesima vittima in città coinvolta in sparatorie o risse con coltelli. Ora la polizia ha avviato le indagini, ascoltando quello che gli abitanti del quartiere in cui si sono svolti i fatti hanno raccontato.In alcune zone di Londra i cittadini hanno paura e si sentono in pericolo, temono per la vita dei loro figli e il proliferare di bande di giovanissimi che per futili motivi mettono a rischio la loro vita aumenta la preoccupazione. Intanto il sindaco Sadiq Khan ha detto che la violenza giovanile deve essere trattata come una questione di salute pubblica e si sta muovendo per prendere seri provvedimenti in merito.