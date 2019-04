Muore a 13 anni in un parco. La mamma distrutta su Facebook: «La mia vita è rovinata, il mio bimbo se n'è andato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia sta indagando su una morta definita «inspiegabile». La mamma affranta ha scritto un post struggente su Facebook per salutare il figlioletto: «».La vicenda si è svolta a Gewnt, in Galles. Come riporta, il ragazzino si chiamava Carson Price e aveva appena 13 anni. La mamma Tatum è distrutta e la sua amica Kelly l'ha confortata così su Facebook: «Ti siamo pensando in questo momento doloroso». Fiori e tributi sono stati lasciati sulla scena del ritrovamento.Gli agenti erano stati chiamati intorno alle 19.20 per riferire del ritrovamento di un adolescente nel parco di Ystrad Mynach in Caerphilly Road. «In questo momento le indagini sono in corso e le indagini sulla morte di questo giovane ragazzo sono ancora nelle fasi iniziali. Gli specialisti stanno lavorando per determinare l'esatta causa della morte e i nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici in questo momento», ha riferito l'ispettore capo Sam Payne.Il dirigente della Lewis High School di Pengam, Chris Parry, ha dichiarato: «Tutti nella nostra scuola sono scioccati e devastati dalla perdita di uno dei nostri. Sono sicuro che tutti nella nostra comunità si uniranno a noi per condividere le nostre più sentite condoglianze con gli amici e la famiglia degli alunni in questo momento terribile».