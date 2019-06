Ragazzo di 15 anni picchiato e torturato da tre coetanei per aver fatto cadere il drink a terra

Mercoledì 19 Giugno 2019, 19:36

Torturano unper aver fatto loro cadere da bere. Trehanno torturato un loro coetaneo in modo barbaro ritenendolo colpevole di aver. Il giovane è stato immobilizzato, gli sono state spente delle sigarette in faccia, gli sono stati bruciati i genitali e ha subito diverse ferite sul resto del corpo.Kyle Ashton avrebbe iniziato l'aggressoione nel suo appartamento a Highgate, West Midlands, dopo essersi scagliato contro il compagno. In casa sua c'era una festa e il 15enne avrebbe fatto cadere il suo drink. Il padrone di casa ha chiesto di leccare in terra, ma il giovane si è rifiutato così è scattata la violenza. Ad aiutarlo sono arrivati due amici, Christopher Pyatt-Pierce e sua sorella gemella che avrebbe filmato tutto con lo smartphone senza intervenire per salvare il coetaneo.Secondo quanto riporta il Mirror , il ragazzo è stato chiuso in casa, senza la possibilità di uscire, è stato picchiato e torturato, fino a quando non hanno deciso che era abbastanza. I tre bulli sono stati processati e condannati: Kyle Ashton a 8 anni di carcere, Christopher Pyatt-Pierce a 2 mentre la sorella a 4.