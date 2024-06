Ragazzo autistico si getta tra le fiamme con la schiena spezzata per salvare il fratellino: ma il piccolo muore 2 giorni dopo per le ustioni

di Redazione Web

Un ragazzo autistico di 19 anni si è gettato tra le fiamme nonostante la schiena spezzata per tentare di salvare il fratellino di 4 anni, Ethan, intrappolato in casa mentre andava a fuoco. Il gesto eroico di David Mason ha permesso al piccolo di riabbracciare la mamma un'ultima volta: due giorni dopo è morto in ospedale a causa delle ustioni riportate. Anche il papà, purtroppo, ha perso la vita nell'incendio.

La vicenda

In un post pubblicato su Facebook, la zia di David, Jessica, racconta l'accaduto e spiega che il ragazzo stava giocando ai videogiochi quando è scoppiato l'incendio, intorno alle 2.30 della notte. Per questo motivo, David è riuscito ad avvertire i suoi genitori e ha informato i servizi d'emergenza riguardo l'indirizzo dell'abitazione e la sua famiglia. Poco dopo, le fiamme hanno raggiunto la porta della sua camera, come riporta il Mirror, e si è visto costretto a scappare dalla finestra.

Intanto, il papà di David stava cercando di strisciare fuori dalla cucina insieme al fratellino, Ethan, di 4 anni. Così, senza esitare, il 19enne si è lanciato verso il pericolo e ha estratto il piccolo dalle fiamme, «riportando serie ustioni». Jessica ha aggiunto: «Ha fatto rotolare Ethan sull'erba per spegnere le fiamme e ha fatto lo stesso col suo papà, proprio mentre i vigili del fuoco si avvicinavano per aiutare. David ha preso in braccio il fratellino e lo ha adagiato tra le braccia della mamma, dandole un'ultima possibilità di stringerlo a sé e guardarlo negli occhi».

Purtroppo, Ethan aveva il 70% del corpo ricoperto da ustioni ed è morto in ospedale due giorni dopo. Jessica ha scritto: «Grazie al coraggio di David, l'ultima cosa che Ethan ha potuto sperimentare prima di perdere conoscenza è stato il conforto della sua mamma, e l'ultima cosa che il papà ha visto prima di morire è stato Ethan che veniva salvato dal fratello maggiore. David è un eroe, come suo padre, e nessuno sarebbe sopravvissuto senza di lui».

