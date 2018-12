Mercoledì 26 Dicembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A un ragazzo di 20 anni è stata diagnosticata lao. Si tratta della nevralgia del trigemino, un disordine neuropatico che si manifesta con violente crisi dolorose nelle aree del viso. La patologia cronica è chiamata la «», perché un quarto dei malati si ucciderebbe per sfuggire al dolore debilitante. Ma per il 20enne si è verificato unLa vicenda si è svolta a Colorado Springs, negli Usa. Come riporta Metro.co.uk , Jake Smith, questo il nome del giovane, ha iniziato a soffrire della dolorosa patologia a 15 anni, dopo essere statoJake è stato operato per una frattura sul viso, ma dall'intervento si sarebbe svegliato ancora più sofferente. «Ogni sensazione sul volto si trasforma in un dolore insopportabile. I medici mi dissero che non ero nelle condizioni di sottopormi a un altro intervento che alleviasse il dolore».A quel punto, disperato, Jake si sarebbe recato a un incontro in una, con la speranza che alleviasse le sue pene. Durante la funzione, il ragazzo sarebbe svenuto e una volta cosciente si sarebbe accorto di essere guarito. «- ha concluso - la mia malattia era inguaribile. Anche i medici se ne sono accorti».