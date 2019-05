Ragazzo 18enne ucciso a coltellate: continua l'incubo delle baby gang

Unè stato accoltellato ed è morto a Londra: non si interrompe dunque lo stillicidio delle violenze di strada e delle vittime giovanissime nella capitale britannica, stavolta a Newington Gardens, nella zona di Southwark (a sud-est della metropoli). L'aggressore del 18enne sarebbe un altro giovanissimo, che indossava una felpa con cappuccio,, scrive il Mirror.Le autorità britanniche hanno riconosciuto negli ultimi mesi come «un'emergenza nazionale» l'impennata degli ultimi anni di omicidi e attacchi all'arma bianca a Londra e in altre aree urbane del Regno: concentrate soprattutto nelle periferie, fra i più giovani e fra le minoranze. Un fenomeno, collegato talora a quello delle cosiddette, che ha alimentato anche polemiche delle opposizioni contro i governi Tory, per i tagli di risorse e del numero degli agenti legati alle politiche d'austerità.