Ragazzo muore a 17 anni, sepolto vivo sotto la sabbia: spinto in una buca dal collasso di una duna Il giovane era in vacanza con la famiglia, quando è stato spinto in una buca nel terreno dal collasso di una duna







di Redazione web Un ragazzo di 17 anni è morto sepolto sotto diversi metri di sabbia, a causa del collasso di una duna che ha spinto l'adolescente all'interno di una buca nel terreno. Il 17enne, di cui non si conoscono le generalità, originario del Virginia, negli Stati Uniti, si trovava insieme alla famiglia al Cape Hatteras National Seashore, quando è accaduto l'inspiegabile incidente. Sommerso dalla sabbia, familiari ed amici non riuscivano più a ritrovare il giovane 17enne. Caccia precipita su una casa, morte 3 persone: il pilota ha tentato una manovra di emergenza prima dell'espulsione Scatta l'allarme Dopo alcune ricerche è stato notato il buco nel terreno, adiacente ad una spiaggia, ed alcune parti del giovane non del tutto sommerse dalla sabbia, sono state notate dai familiari che hanno cominciato a scavare per liberarlo, mentre è scattato l'allarme che ha portato i servizi medici di emergenza della contea di Dare sul posto; liberato dalla sabbia, sull'adolescente è stata eseguita una manovra di rianimazione cardiopolmonare, ma non è stato possibile rianimarlo. Il giovane, infatti, ormai era privo di vita da troppo tempo. Dune pericolose «Invitiamo i visitatori a non scavare buche profonde sulla spiaggia a causa del pericolo che rappresentano per i bagnanti e il personale di pronto intervento» ha dichiarato David Hallac, sovrintendente dei parchi nazionali della Carolina del Nord orientale, mentre la magistratura ha aperto un'inchiesta sulla morte del ragazzo. Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Maggio 2023, 19:21

