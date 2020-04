Ragazzo di 13 anni contrae il covid e finisce in coma, la mamma: «Fate attenzione, i bambini hanno sintomi diversi»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 22:28

. Lewis Greig di Glasgow, in Scozia, è finito in coma per un mese a causa del coronavirus, nonostante la sua giovane età. La mamma Karen Simpson ha voluto raccontare la sua storia per mettere tutti in allerta e sottolineare che questa malattia non va affatto presa con leggerezza.«Ora è in condizioni stabili e anche se non è tornato il Lewis di prima, sta facendo buoni progressi. Sta ancora assumendo molti farmaci, ma ora sta andando davvero bene», ha fatto sapere la mamma sui social dove ha spiegato le difficoltà della malattia, raccontando che tutta la famiglia si è isolata in un albergo e che da giorni non possono andare a trovarlo.che solo ora sta emergendo come sintomo di covid tra i più piccoli. «I bambini manifestano molto diversamente con il covid,, quindi le cose che devi cercare sono una temperatura elevata superiore a 37,8, eruzioni cutanee su mani e piedi, arrossamento di e intorno agli occhi, mal di testa, malattia, diarrea e confusione. I bambini non si presentano sempre con la tosse secca!», ha allertato la donna che ha chiesto a tutti i genitori di tenere alta l'allerta.si sono messi tutti in isolamento e ora attendono che il tampone del piccolo Lewis si negativizzi per averlo di nuovo con loro a casa.