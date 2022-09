A 13 anni avvelenato dalla mamma di una compagna di scuola perché era il più bravo della classe

Un ragazzo di 13 anni è stato avvelenato ed ucciso dalla mamma di una sua compagna di scuola, per essersi dimostrato più bravo di lei, in alcue delle attività scolastiche. La vittima era il migliore della classe, il più bravo, tanto da suscitare l'invidia della sua coetanea, ma soprattutto della madre di questa. Un'invidia insana e folle, che hanno portato la donna ad ucciderlo, con una dose letale di veleno, con la scusa di offrirgli una bibita. Per Bala, questo il nome del tredicenne, non c'è stata possibilità di salvezza.

Mamma-killer solo per invidia di un ragazzino

Sembra assurdo, eppure è andata proprio così a Karaikal, città costiera nell'India meridionale, dove Bala Manikandan, lo studente 13enne è stato avvelenato in modo mortale. La donna, già arrestata con l'accusa di omicidio, identificata come Sahayarani Victoria, fingendosi la mamma del ragazzo, avrebbe chiesto al portiere della scuola di consegnare a suo "figlio", una bottiglia di una bibita analcolica, che Bala non ha esitato a bere.

Il ragazzo si sente male e muore in ospedale

Poco dopo però, mentre si stava preparando per un'esibizione per un evento scolastico, ha inizato a sentirsi male e nel pomeriggio, tornato a casa, ha iniziato a vomitare; d'urgenza i genitori l'hanno portato all'ospedale di Karaikal, dove è morto sabato notte. Dopo la tragica fine del ragazzo, i genitori hanno sporto denuncia, avendo scoperto dalle telecamere di sicurezza della scuola, che una donna, gli aveva consegnato la bevanda da bere.

La donna, dopo essere stata arrestata, ha confessato di aver mescolato nella bibita delle «pillole lassative» acquistate al banco da una farmacia locale, perché voleva impedire al ragazzo di partecipare agli eventi per la giornata annuale della scuola. Secondo i medici, Bala sarebbe morto per asfissia, provocata da parti di cibo entrati nel suo sistema respiratorio, ma si attende l'autopsia per scoprire il contenuto del veleno ingerito.

