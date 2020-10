Ragazzo di 12 anni "scopre" uno scheletro di dinosauro. Gli esperti: «Scoperta significativa»

Il suo sogno è diventare un paleontologo. Ovvero uno studioso esseri di viventi vissuti del passato, risalenti all'era geologica e ai loro ambienti di vita sulla Terra. E pare proprio che sia sulal buona strada. Il lui in questione è Nathan Hrushkin un ragazzo di 12 anni che - come riporta The Indipendent - durante una "scampagnata" nella Nature Conservancy of Canada nelle Albertan Badlands con suo padre, ha scovato, a quanto pare per puro caso, lo scheletro di un dinosauro risalente a 69 milioni di anni fa. In perfette condizioni, secondo quanto dicono gli esperti. Una scoperta definitiva "signficativa" da parte degli studiosi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Ottobre 2020, 18:43

