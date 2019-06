Figlia di 14 anni suicida, il papà accusa Instagram. Il capo dell'app risponde: «Non riusciamo a controllare tutti i post»

Martedì 18 Giugno 2019, 21:36

si è tolta la a 14 anni e il papà ha accusatodi essere responsabile del suicidio della figlia, avvenuto nel 2017., aveva dichiarato Ian Russell alla Bbc. Guardando i profili social della figlia hanno scoperto immagini inquietanti e con chiari riferimento a temi come l'autolesionismo e il suicidio.Il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha dichiarato che la società non può affrontare da sola il problema del bullismo online e delle immagini sensibili. Ha spiegato che mentre vuole proteggere gli utenti di Instagram dal diventare, la piattaforma. «Il bullismo esiste da molto tempo, è cambiato e si è evoluto con Internet - ha aggiunto Mosseri - Come molti altri problemi, il bullismo è più ampio di Instagram ed è per questo che è difficile da controllare».Instagram ha risposto alle accuse del papà di Molly Russell dicendo che proibisce il contenuto chee cerca di rimuovere contenuti di questo tipo. Ma ha ammesso le difficoltà nell'identificarli. Mosseri ha spiegato infatti che i post che hanno il maggior numero di like e visualizzazioni sono più facili da individuare rispetto ad altri.