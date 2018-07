Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Non siete i benvenuti, andate via piccoli teppisti, altrimenti potrei chiamare tre numeri 9-1-1. Ok?". Queste sono le parole di unaa bordomentre strattona e minaccia dueche si trovavano a pochi passi da lei.I due non hanno fatto nulla, stavano semplicemente godendosi il sole e il relax come gli altri bagnanti ma Stephen Strempel, dalla Carolina del Sud, non sembra aver gradito la loto presenza. I due adolescenti hanno ripreso la scena in cui la 35enne rivolge loro frasi razziste e li picchia. I ragazzi non hanno però voluto tacere e hanno condiviso le immagini su Facebook dove in breve tempo hanno avuto oltre 3 milioni di visualizzazioni. Il post è diventato virale e ha fatto sì che per la donna scattassero le manette.I ragazzi, che erano stati invitati nella piscina privata da un loro amico, sono stati costretti ad allontanarsi, ma hanno denunciato quello che era accaduto. Sul web è nato anche un hashtag sulla vicenda, Pool Patrol Paula, riferito alla signora Strempel. La donna, che lavorava al reparto vendite di un'importante compagnia di cosmesi, Rodan + Fileds, ha dovuto abbandonare il posto di lavoro e ha anche dovuto pagare 65 mila dollari di cauzione per uscire dal carcere.