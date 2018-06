Deturparono i treni fermi in deposito, i due graffitari spagnoli verseranno 1500 euro al Comune e altrettanti a Atm​

Tre giovani sono statiin un cunicolo all'altezza di un'intersezione ferroviaria, dove erano giunti, con tutta probabilità, per fare deie immortalare le loro opere appena compiute. È accaduto alla stazione di scambio Loughborough Junction, in una zona a sud diLe vittime sono: i loro corpi sono stati rinvenuti diverse ore dopo il decesso e sono ancora in corso delle indagini per accertare la dinamica completa della tragedia. Gli inquirenti, comunque, fanno sapere di pensare che si possa trattare di tre writer, dal momento che non lontano dai loro corpi sono state trovate diverse bombolette di vernice spray. «I corpi sono stati trovati in un punto molto stretto e chiuso, che in caso di passaggio del treno non consente possibilità di fuga», ha spiegato un portavoce della polizia. Come riporta il Telegraph , i corpi sono stati trovati lunedì mattina ma il decesso dei tre ragazzi dovrebbe risalire alla notte precedente. Le necessarie indagini sui binari hanno causato la soppressione dei treni che passano in quel tratto e inevitabili ripercussioni sulle altre linee, con alcuni ritardi per tutta la mattinata. La polizia ha invitato eventuali testimoni a fornire aiuto per ricostruire l'accaduto, mentre il sindaco di Londra,, ha espresso vicinanza alle famiglie dei tre giovani.