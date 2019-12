Suv si schianta contro un albero per colpa di un cervo: morte a 16 anni tre ragazze pon pon

Tre ragazze pon pon della High School dell'Alabama sono morte il giorno di Natale nello schianto del Suv su cui viaggiavano contro un albero forse per colpa di un cervo . Le ragazze di 16 anni - Addyson Martin, Emilee Fain e Cassidy Dunn - erano appena uscite da una casa in cui stavano celebrando le vacanze insieme quando il loro SUV è finito fuori strada intorno alle 18."Non siamo sicuri per quale motivo abbiano perso il controllo, ma il mezzo ha colpito una grande quercia", ha dichiarato il tenente Michael McDuffie, portavoce del dipartimento di polizia di Ginevra, come rivela il Ny Post."Potrebbe essere stato un cervo ad attraversare la strada davanti a loro", ha detto. Le tre adolescenti - tutte studentesse della High School - erano "sul sedile anteriore dell'auto", secondo il coroner della Contea, Donny Adkinson. Altre due ragazze erano in macchina con loro al momento dell'incidente. Una delle ragazze sul sedile posteriore è stata gravemente ferita e trasportata in aereo in un ospedale di Birmingham L'altra ragazza nella parte posteriore è ferita lieve. Oltre ad essere ragazze pon pon, le vittime erano anche nella squadra di pallavolo del college e coinvolte in diverse altre attività scolastiche e comunitarie. "Queste ragazze erano molto attive nella scuola", ha detto McDuffie ad AL.com . "È una perdita tremenda per la comunità. Stiamo solo chiedendo preghiere per le famiglie e i primi soccorritori", ha detto.