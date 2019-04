«Sono stata violentata dal preside»: studentessa di 19 anni bruciata viva dopo la denuncia

Fabrizio Corona resta in carcere: deve scontare di nuovo i 5 mesi di affido terapeutico​

dopo aver denunciato di aver subito molestie sessuali da parte del preside. Nusrat Jahan Rafi - riporta la Bbc - del Bangladesh è stata cosparsa di kerosene e data alle fiamme nella stessa scuola dove erano avvenuti gli abusi.a 160 chilometri a sud di Dhaka studiava in una madrasa, la scuola coranica. Il 27 marzo ha raccontato che il preside l'aveva chiamata nel suo ufficio e l'aveva toccata ripetutamente in maniera 'inappropriatà.Pur sapendo i rischi che correva, ha denunciato il fatto alla polizia. Il preside è stato arrestato ma molta gente è scesa in piazza chiedendone il rilascio. Nusrat è tornata a scuola il 6 aprile per sostenere gli esami finali: alcune persone nascoste sotto un burqa l'hanno circondata e le hanno dato fuoco. La polizia ha arrestato 15 persone, tra cui alcuni adolescenti, coinvolti a vario titolo nell'omicidio.