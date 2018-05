«I migranti ci fanno la guerra», la bufala razzista del senatore di Forza Italia

Esta chica es Montaña García y es vecina de Cáceres. Acaba de ganar las Olimpiadas de Física y Química 2018, pero como no es futbolista y no se dedica a los realities no la verás la noticia en ningún medio de comunicación. pic.twitter.com/V8nnwQ1pNv — Peryim (@jpergim) 26 maggio 2018

A ver 😂



No. Esta chica no es Montaña García, ni ha ganado unas olimpiadas de química.



Es Mia Khalifa una actriz porno.



Es una broma que se está viralizando como real... pic.twitter.com/IHfziiHXON — MALDITO BULO (@malditobulo) 27 maggio 2018

OJO! Me dice que este tuit es una broma y la chica una actriz porno. puro Fake! Lo siento micho! https://t.co/DZPSEIauTa — Marta Robles (@MartaRoblesG) 27 maggio 2018

La saga 'clamorose condivise senza fact-checking' si arricchisce di un nuovo, emozionante capitolo. Un post su, condiviso da un utente spagnolo, ha infatti ottenuto in meno di tre giorni decine di migliaia di 'Mi piace' e di retweet.Il post, decisamente 'gentista', aveva tutte le caratteristiche per attirare i like. Nel testo, infatti, si legge: «Questa ragazza si chiama, è di Caceres ed ha vinto le. Dal momento che non gioca ae non partecipa ai, questadai media». Inutile dire che moltissimi utenti, non avendo riconosciuto la ragazza nella foto, hanno immediatamente condiviso il tweet: tra loro compaiono anche giornalisti, scrittori e conduttori televisivi molto noti in Spagna, come Manuel Campo Vidal, Pepa Bueno e Marta Robles. Lo riporta 20minutos.es In realtà, gli ignari utenti che hanno condiviso la foto, con un filo di indignazione, non sanno che la ragazza immortalata non è una studentessa spagnola, bensì l'ex pornostar di origini libanesi. L'intento dell'autore del tweet è chiaro: provare a vedere quante persone sarebbero cascate nella bufala 'hard'. L'unica speranza per il genere umano, a questo punto, è che la maggior parte dei retweet siano opera di utenti che avevano notato la bufala l'abbiano comunque condivisa per divertimento o per ritentare, a loro volta, l'esperimento 'social'.