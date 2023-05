La ragazza vuole lasciarlo, lui la uccide in auto e poi le taglia la testa

di Redazione web

Ha ucciso la sua ragazza in strada, poi le ha tagliato la testa. Alexis Saborit, 44 anni, è stato dichiarato colpevole dell'omicidio di America Thayer, uccisa nel luglio di due anni e condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Alcuni testimoni hanno visto la donna insieme all'imputato che veniva aggredita in modo violento all'interno di un'auto parcheggiata in una strada di passaggio.

Scena macabra

I testimoni ascoltati nel processo a carico del 44enne, inoltre, hanno riferito di aver visto l'uomo scendere dall'auto con un grosso coltello, che stava segando qualcosa all'interno dell'auto. Poi la scena orribile. Saborit ha tirato fuori dall'auto il corpo della donna priva della testa, lasciata a terra fuori dal veicolo.

Delitto atroce

Secondo un comunicato del dipartimento di polizia di Shakopee dove è avvenuto l'atroce delitto, gli agenti sono stati chiamati ad intervenire per un accoltellamento in strada tra Fourth Avenue e Spencer Street, ma quando sono arrivati sul posto la donna era già stata uccisa e decapitata, e l'uomo era ancora lì ed è stato arrestato.

Voleva lasciarlo

Sembra che il motivo che abbia spinto l'uomo all'insano gesto è stata l'intenzione di Thayer di porre fine alla relazione, così avrebbe maturato l'idea di ucciderla in quello che sarebbe stato il loro ultimo appuntamento.

