Ragazza senza mascherina tossisce in faccia all'autista di Uber VIDEO

Senza la mascherina una ragazza ha tossito in faccia e poi aggredito un autista di Uber che le chiedeva - gentilmente - di indossarla. Adesso rischia 16 anni di carcere e l'amica - che ha spruzzato dello spray al peperoncino contro l'uomo alla guida - è stata arrestata.

È successo a San Francisco, negli Usa, lo scorso 7 marzo. Sembrava una giornata come tante per l'autista di Uber Subhakar Khadka, di origine nepalese, quando si è accorto che una ragazza, delle tre clienti prese a bordo, non indossava la mascherina anti Covid obbligatoria come prevedono le restrizioni in vigore anche in California per contrastare l'epidemia.

24-year-old Arna Kimiai, an Iranian Harmful, coughed into the face of Nepali Subhakar Khadka when the Uber driver asked her to wear a mask. The incident took place this month in San Francisco. She also attacked him and snatched his phone. The bio jehadi faces 20 years in prison. pic.twitter.com/6zb9DyT0aT — Rakesh Thiyya (@ByRakeshSimha) March 16, 2021

L'uomo ha detto che non poteva proseguire finché non l'avesse indossata ed nell'auto è scoppiato il finimondo a causa della violenza delle passeggere. La donna, Arna Kimiai, 24 anni, ha tossito in faccia all'autista e, mentre le amiche ridevano (una pure con la mascherina abbassata), ha cercato di strappargli il telefono dal cruscotto per poi rompergli la mascherina. Una volta fuori dall'auto, ha riferito l'autista, una delle donne, Malaysia King, 24 anni, ha spruzzato dentro al finestrino aperto spray al peperoncino. La ragazza senza mascherina è stata arrestata e rischia fino a 16 anni di prigione e una multa di 3mila dollari.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Marzo 2021, 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA