Ragazza di 23 anni uccisa dal suo cane XL Bully. Su TikTok diceva: «Razza vietata? Non me ne frega un c***»

Una ragazza di 23 anni è stata ferita a morte dal suo pitbull, un XL Bully, non appena ha aperto la porta di casa. Era di rientro dalla sua festa di compleanno con amici e parenti e non è ancora noto il motivo dell'improvvisa aggressione del cane nei confronti della giovane proprietaria.

È accaduto in Irlanda. Nicole Morey, 23enne, amava gli animali e per questo aveva in casa diversi pitbull, facendo peraltro attivismo a suo modo. Ad esempio, quando poteva insegnava alle altre persone sui social come trattare certi tipi di cani, raccontando dei casi in cui porta a passeggiare il suo cane, il quale non riesce a contenere la gioia e per questo motivo diventa difficile persino mettergli il collare.

La sera di martedì scorso la ragazza è rientrata in casa e si è vista aggredita all'improvviso dal suo cane, un XL Bully, non appena ha aperto la porta. Morey è stata dichiarata morta sul colpo, a nulla è servito l'intervento dei paramedici. La polizia irlandese è stata allertata poco prima della mezzanotte, è entrata nella proprietà della ragazza, una casa nella contea di Limerick, e ha sparato a uno dei cani che hanno trovato nell'abitazione.

I video sui social

Nicole Morey era solita condividere molto della sua vita insieme ai suoi cani, su TikTok infatti si possono vedere diversi video, uno dei quali particolarmente straziante che mostra la ragazza ballare con il proprio pitbull. In un video pubblicato a dicembre ha affermato, sempre riferendosi al suo cane: «Non me ne frega un c***o se non ti piace il suo aspetto, e certamente non me ne frega un c***o se pensi che la razza dovrebbe essere vietata».

I divieti

Gli XL Bully sono vietati dallo scorso febbraio nel Regno Unito, in seguito a ripetute aggressioni mortali che si sono verificate nel Paese.

Attualmente in Irlanda nessuna razza è vietata, ma esistono delle restrizioni su alcune, ad esempio: i proprietari devono avere più di 16 anni, i cani devono avere la museruola in pubblico, devono essere tenuti al guinzaglio o a una catena e devono indossare sempre collare.

