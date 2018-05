La ragazza e l'assalto al commissariato per liberare il fidanzato detenuto: grave una poliziotta

Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unaè stata arrestata dalla polizia dopo aver organizzato unallo scopo di, detenuto per omicidio proprio in quella struttura. Dietro l'assalto armato, compiuto da almeno quattro uomini armati e vestiti da poliziotti, ci sarebbe però l'ombra del narcotraffico. L'episodio è accaduto all'alba di lunedì scorso, nella città di, nel distretto di La Matanza, in provincia di(Argentina). A raccontare i fatti è il quotidiano argentino Clarin . La giovanesarebbe riuscita, nei giorni precedenti l'assalto, a far entrare clandestinamente un telefono cellulare all'interno della sezione in cui si trovano alcuni detenuti, tra cui il fidanzato. La ragazza avrebbe escogitato, insieme ad alcuni complici, un assalto per liberare il fidanzato e altri detenuti. La prontezza dei poliziotti presenti in quel momento nel commissariato, però, ha permesso di sventare i loro piani. Nello scontro a fuoco, ripreso da alcune telecamere di sicurezza, una poliziotta di 24 anni,, è rimasta gravemente ferita ed è tuttora ricoverata in terapia intensiva, ma è cosciente e se la caverà, anche se non è del tutto scongiurato il rischio di una paralisi.Dopo l'attacco, nel commissariato sono giunti i rinforzi che hanno neutralizzato il commando armato: alcuni degli autori dell'assalto sono stati arrestati, ma. Era riuscito a fuggire anche Leandro Aranda, il fidanzato della ragazza, ma la polizia è riuscita ad arrestarlo qualche ora dopo, non lontano dallo stesso commissariato. Stando a quanto riportato dagli inquirenti, la ragazza aveva infatti organizzato un nuovo attacco per liberare i detenuti, che dopo quell'episodio stavano per essere trasportati, per evidenti motivi di sicurezza, in altre strutture. Le indagini ora si stanno concentrando sulla ricerca dei fuggitivi e su chi sarebbe davvero dietro l'assalto: difficile credere che possa aver organizzato tutto una ragazza di 19 anni, più facile pensare che la pianificazione e l'attuazione dell'attacco sia opera di un. Leandro Aranda, il fidanzato della ragazza, è infattidall'estate scorsa, quando uccise un uomo per una partita di droga che gli era stata sottratta.