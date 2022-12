Crolla a terra mentre si allena in palestra: morta una ragazza di 28 anni. Il dramma durante gli squat

Una donna di 28 anni è morta mentre si allenava in una palestra in Ecuador. Identificata come Betsy Dayana Jaramillo Ramírez, sembra abbia avuto un infarto nella palestra Zona Muscular di Santa Rosa, nella provincia di El Oro, il 29 novembre. Ramírez è stata catturata dalle riprese video della palestra mentre faceva squat e sollevamento pesi. Si è fermata e improvvisamente e caduta in avanti, con la faccia sul pavimento.

Morta durante gli squat in palestra

Le altre persone si sono precipitate ad aiutare Ramírez. L'hanno fatta sedere nella posizione di sicurezza mentre le controllavano continuamente il polso fino all'arrivo dei paramedici. Ramírez è stata portata d'urgenza all'ospedale Santa Teresita, ma è arrivata senza segni di vita. I medici l'hanno dichiarata morta all'arrivo.

Il video

Stare in palestra porta molti benefici in termini fisici e psicologici. Tuttavia, la palestra, cioè l'esposizione allo sforzo fisico, comporta anche alcuni pericoli.

🇪🇨 Una mujer de 28 años de edad, identificada como Betsy Dayana Jaramillo Ramírez, sufrió una muerte súbita mientras se encontraba realizando ejercicio en un gimnasio en #SantaRosa, #Ecuador. pic.twitter.com/9lSQFGMl1k — The Mexico Post 🇲🇽 (@MexicoPost) December 7, 2022

I familiari hanno detto che la giovane donna si stava esercitando regolarmente in palestra dove è svenuta, riferisce Telegraf.

