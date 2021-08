Un fulmine colpisce la casa: 18enne muore folgorata mentre mette in carica il cellulare

Stava mettendo in carica il cellulare quando un fulmine ha raggiunto e copito la sua casa. Così Radja Ferreira de Oliveira, 18enne di Santarem, in Brasile, è morta folgorata. Si tratta del terzo incidente di questo tipo nella regione del Parà durante solo la scorsa settimana. Secondo quanto riporta la stampa locale la ragazza stava maneggiando il cellulare mentre era collegato al caricabatterie. È accaduto domenica scorsa.

«Era già senza segni vitali quando l'abbiamo presa in carico. Il medico di turno ha confermato che era in fin di vita», ha dichiarato l'infermiera Adilson Soares. Al pronto soccorso non c'è stato nulla da fare. La 18enne è stata colpita da una scossa elettrica e ha perso i sensi.

Nel corso di un altro temporale è morto un altro uomo, Semeao Tavares, colpito mentre era al telefono e deceduto per le ferite riportate. È sopravvissuto, invece, il consigliere Raimundo Brito, il quale è riuscito a chiamare i soccorsi ed è stato portato al centro sanitario locale.

