Scende dal treno per una sosta, rischia di perderlo e si aggrappa al vagone: morta a 24 anni, localizzata grazie al telefono

Un incidente terribile quello che è costato la vita a una ragazza di 24 anni che stava viaggiando a bordo di un treno e ha sentito l'esigenza di scendere a prendere una boccata d'aria durante una delle fermate previste. La giovane non ha fatto in tempo a risalire sul convoglio, così ha pensato di aggrapparsi al retro di un vagone per proseguire il viaggio, ma dopo pochi chilometri le forze l'hanno abbandonata e si è lasciata andare. È stata ritrovata agonizzante tra due binari ed è morta poco dopo essere stata soccorsa.

Aggrappata al treno in corsa

La 24enne viaggiava su un treno TGV da Parigi alla Costa Azzurra, sarebbe scesa alla stazione di Saint-Raphaël-Valescure (Var). A lanciare l'allarme è stato il padre della giovane, che non avendo sue notizie ha contattato i soccorsi.

La morte

La giovane è morta poco dopo l'arrivo dei paramedici. Aperta un'inchiesta per "ricerca sulle cause della morte", precisa il quotidiano regionale France3.

