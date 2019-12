Ragazza lesbica di 18 anni aggredita da 7 uomini perché omosessuale. Le foto choc in rete

Lunedì 16 Dicembre 2019, 19:35

barbaramente solo perchéEkaterina Lyskh, unadi origine russa, è statache l'hanno prima insultata e poi aggredita. Tutti e sette si sono avventati su di lei, picchiandola e causandole gravi lesioni al viso, solo perché la giovane è gay.Non è il primo caso di violenze omofobe in Russia, dove sempre più la comunità gay teme per la propria incolumità. Ekaterina e la sua fidanzata Alina stavano passeggiando per le strade di San Pietroburgo insieme a degli amici, quando gli uomini si sono avvicinati, le hanno seguite fino a quando non si sono trovate in una zona appartata della città e approfittando dell'isolamento il gruppo le ha aggredite.Prima sono state offese, ma sono riuscite a rifugiarsi in un locale, hanno provato a chiamare i soccorsi, ma uno degli uomini ha iniziato a picchiare un loro amico. Poi ad essere presa di mira è stata Ekaterina che è stata colpita diverse volte sul viso fino a riportare una commozione cerebrale. In ospedale i medici l'hanno tenuta in osservazione, le hanno messo dei punti alla bocca. Ora la polizia è sulle tracce dei sette uomini.