Ragazza di 19 anni si sveglia col pancione e partorisce 45 minuti dopo: «Non sapevo di essere incinta»

. È l'incredibile storia che ha visto protagonista una, che è. Una sorpresa choc quella che ha colpito al risveglio questa teenager, completamente ignara di quanto stesse per succedere.che prima dell'ultimo giorno di gravidanza si era posizionato più in alto rispetto al normale, salvo poi scendere improvvisamento al momento del parto. Lo riporta Metro.uk La nonna è stata la prima ad accorgersi del pancione ed è stata lei a portarla di corsa in ospedale. Ma il travaglio è terminato così rapidamente che non sono riuscite a entrare nell'edificio e la giovane ha partorito nel parcheggio. La 19enne ha raccontato solo oggi la sua storia., non avevo sintomi, niente, niente di niente - dice Emmalouise Leggate - non l'ho mai sentita calciare e non ho mai avuto alcun malessere tipico di chi aspetta un figlio. I medici non sono riusciti a spiegare perché non avevo il pancione nei mesi precedenti.. Mi hanno solamente detto che la bambina si era adagiata nella parte bassa della schiena. Per quel che riguarda l'interruzione del ciclo, credevo dipendesse dalla pillola».