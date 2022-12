A un passo dalla morte per l'anoressia: «Avevo scritto il testamento per mia madre». Poi il miracolo

È stata a un passo dalla morte per colpa dell'anoressia. Poi si è ripresa miracolosamente e ha raccontato la sua storia. Lora, 27enne di Charleston (Stati Uniti), è una sopravvissuta. Stava scrivendo il testamento da lasciare a sua madre. Dopo 10 mesi può definirsi guarita.

Le sue foto choc sono diventate virali. «Non pensavo che il mio tweet potesse avere questo successo», ha scritto Lora. La ragazza, che ha uno shop online di bigiotteria, ha risposto ai commenti di alcune persone, che le hanno chiesto cosa le sia successo. «Sono passata da 14 anni di disturbo alimentare. Ho un misto di anoressia e bulimia. Ho ereditato l'anoressia da mia madre e ho ereditato la bulimia da mio padre», ha detto la ragazza.

Avrebbe voluto curarsi in un centro specializzato a Denver, ma non le hanno permesso di prendere l'aereo «perché mi hanno detto che ero troppo magra e sarei potuta morire in volo». Adesso è finalmente libera: «Ho avuto solo una ricaduta, ma adesso sto andando avanti. Devo imparare di nuovo cosa significa vivere. E sto imparando che la vita mi piace davvero», ha commentato.

It’s crazy to think that 10 months ago I was signing a Power of Attorney to give my mom legal rights in case I died. And now here I am in recovery and getting my life back. 💖 pic.twitter.com/pb9oDHsTBB