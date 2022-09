Ragazza di 26 anni precipita dalle montagne russe e fa un volo di 9 metri: ora lotta tra la vita e la morte

di Bianca Amsel

Una ragazza di 26 anni è precipitata dalle montagne russe e ha fatto un volo di 9 metri. Il drammatico incidente è avvenuto durante una sagra conosciuta come Royal Show, a Melbourne, in Australia. Ora Shylah Rodden lotta tra la vita e la morte: da ieri è ricoverata nel reparto di terapia intensiva a causa delle lesioni riportate.

L'incidente

Secondo quanto riferito dalla polizia, che ha fatto una prima ricostruzione dei fatti, la ragazza sarebbe scivolata dall'attrazione, chiamata The Rebel Coaster, mentre cercava di recuperare il cellulare che era caduto sui binari. «Abbiamo sentito un forte rumore, poi abbiamo visto il corpo a terra. Era in una pozza di sangue in attesa che arrivasse l'ambulanza», hanno riferito alcuni testimoni. I paramedici l'hanno soccorsa subito sul posto facendo il possibile per stabilizzare le condizioni cliniche.

Shylah lotta tra la vita e la morte



Ora Shylah è in ospedale e riporta gravi ferite su tutto il corpo. La ragazza sta lottando tra la vita e la morte, ha il cervello danneggiato, e fratture su braccia, gambe, schiena, e collo. «Rimarrà in coma ancora per tanto. Non c'è quasi niente che non sia rotto» ha dichiarato suo padre al Daily Mail. Sull'incidente stanno indagando le forze dell'ordine, così da capire le dinamiche esatte della tragedia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Settembre 2022, 22:07

