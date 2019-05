Ragazza di 17 anni si schianta contro un albero e muore: «Stava inviando sms al suo fidanzato»

Domenica 19 Maggio 2019, 20:28

Avevaquando si è. Shannon Gittings, 17 anni, aveva superato l’esame di guida da pochi giorni, quando ha perso il controllo della sua vettura a causa di unche stava inviando al suo fidanzato.L'adolescente si è schiantata contro un albero a Tasburgh, nel Norfolk, mentre stava tornando verso casa con la sua Fiat 500. I fatti si sono svolti lo scorso ottobre, ma in questi giorni si sta dibattendo il processo che ha mostrato la distrazione che avrebbe causato l'incidente, ovvero i messaggi che la 17enne stava inviando al suo fidanzato. Distratta dallo smartphone Shannon è andata fuori strada finendo contro un albero. L'impatto, purtroppo, come riporta anche il Mirror , è stato fatale.La sua inesperienza alla guida potrebbe avere fatto il resto: la 17enne deve aver invaso la carreggiata opposta e quando se ne è accorta avrebbe sterzato con violenza perdendo definitivamente il controllo della vettura e andando fuori strada. La famiglia della ragazza è distrutta dal dolore, ma ha tenuto attiva la sua pagina Facebook perché la morte della loro bambina non sia vana e che possa essere da esempio a tutti i giovani come lei per non usare lo smartphone alla guida.