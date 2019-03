Ragazza di 16 anni rapita e caricata su un furgone, arrestati tre giovani

Julen, accusa choc ai soccorritori del bimbo morto nel pozzo: «Potrebbero averlo ucciso loro»​

Tre giovani sono staticon l'accusa di aver, sequestrata e caricata su un furgone mentre stava passeggiando in strada in compagnia di un'amica. È accaduto venerdì scorso, a, in Spagna. Come riporta ABC.es , la giovane, di nazionalità romena, sarebbe statada tre giovani, tutti ventenni e suoi connazionali. Il rapimento sarebbe avvenuto nella prima serata di venerdì scorso. A mezzanotte la madre dell', non vedendola rincasare, aveva denunciato la scomparsa e le indagini della polizia, in poche ore, hanno permesso di identificare i rapitori e liberarla. Decisiva, ai fini delle indagini, la localizzazione delle celle telefoniche dei tre arrestati.