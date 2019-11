Ragazza di 13 anni aggredita con un machete da una gang: «Ho provato a difendere il mio nipotino di 11 mesi»

Lunedì 18 Novembre 2019, 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È statae ridotta in fin di vita. Una ragazza dilotta tra a vita e la morte dopo essere stata ferita con unin casa sua, a Lisnaskea, nella contea di Fermanagh, nel tentativo diai malviventi.La ragazza si trovava in casa insieme ai genitori del piccolo. Le sue condizioni restano critiche, ma è stabile. La 13enne ha raccontato che la banda ha prima immobilizzato la coppia e poi lei, nel timore che facessero del male anche al piccolo, è intervenuta ma è stata presa a coltellate. La polizia sta indagando sull'incidente come un tentativo di omicidio.La mamma e il padre del bambino sono stati soccorsi, ma entrambi sono già stati dimessi dall'ospedale. Ora si cerca di individuare le persone coinvolte nell'aggressione, come riporta anche l' Independent